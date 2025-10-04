Attualità IN EVIDENZA Politica

La premier Meloni: “Sostegno agli sforzi di Trump, l’Italia è pronta a fare la sua parte”

Di

Ott 4, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Seguo con grande attenzione gli sviluppi a Gaza e rinnovo il mio pieno sostegno agli sforzi del Presidente Trump per portare la pace in Medio Oriente. La priorità per tutti deve essere, ora, giungere ad un cessate il fuoco che conduca all’immediato rilascio di tutti gli ostaggi. L’Italia rimane pronta a fare la sua parte”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo che nella notte è arrivata l’apertura di Hamas al piano del presidente Usa, Donald Trump.
