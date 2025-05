Forte Acqui: venerdì 23 maggio si inaugura la ‘Biblioteca a Cielo Aperto’, dalle ore 15

Verdi letture in programma per venerdì 23 maggio 2025, dalle 15 alle 17, presso il parco Forte Acqui, nel cuore del quartiere Cristo. In occasione della Giornata Mondiale delle Api, il progetto “N.O.I. per la casa”, finanziato dalla Regione Piemonte con fondi UE, inaugura la sua “Biblioteca a cielo aperto”.

Il Forte Acqui, grande polmone verde di 4.000 mq, un tempo sede di un forte del XIX secolo di cui restano mura e casematte, è diventato dal 2015 luogo di inclusione e innovazione sociale, con proposte di agricoltura e didattica. Questo nuovo spazio mira ad arricchire l’offerta promuovendo lettura all’aria aperta, socializzazione e scambio culturale all’interno della comunità.

Ingresso libero e gratuito. INFO: 351-0901647.

La biblioteca sarà composta da un totale di 6 casette in legno. Tre saranno dedicate a stimolare la lettura fino ai 10 anni e saranno posizionate nell’aula didattica a cielo aperto, inaugurata nel 2023 all’interno del parco per offrire a bambini e ragazzi esperienze educazione outdoor e benessere. Lo spazio disporrà di libri narrativi e albi illustrati, da utilizzare nelle attività didattiche e ricreative.

Al pomeriggio festa animata da letture con il Kamishibai, dedicate ai bambini dai 6 ai 10 anni, alla scoperta del mondo delle api, di cui si celebra l’importanza ogni 20 maggio.

Altre tre casette saranno posizionate nell’area degli orti solidali, nei punti di libero accesso, invitando gli adulti che frequentano il parco a partecipare a un ‘passa-libro’ (book-crossing), scambiando le proprie letture preferite.

L’iniziativa è promossa da Cambalache, in collaborazione con Cooperativa Semi di Senape, Associazione Don Angelo Campora e Caritas, la partecipazione di “Il Sentiero degli Scarabocchi” e il contributo della libreria Ubik di Alessandria. Rappresenta un’azione del progetto “N.O.I. per la casa” volta a estendere i benefici delle sue attività oltre la sede di via Gandolfi, coinvolgendo un pubblico sempre più ampio.