Musica, dal 7 febbraio il nuovo album di Federico Albanese: ‘Blackbirds and the sun of October’

In arrivo il 7 febbraio, ‘Blackbirds And The Sun Of October‘ segna il debutto sulla lunga distanza di Federico Albanese con XXIM Records, prestigiosa sub-label di Sony Music, con cui l’artista ha pubblicato, nel 2023, l’ep ‘Days Of Passage‘.

Anticipato dai singoli ‘A Story Yet To Be Told‘, ‘Your Spell’ e dalla title-track, ‘Blackbirds And The Sun Of Octber’ è il quinto album di studio per Federico, un lavoro ispirato, scritto e registrato nel Monferrato.

Dopo il ritorno da Berlino, nell’autunno 2022, questo nuovo capitolo si è rivelato un’evoluzione significativa nel lavoro di Albanese. Se i suoi precedenti lavori esploravano i temi della memoria, dei mondi interiori e dei paesaggi immaginari, ‘Blackbirds And The Sun Of October’ attinge direttamente dal mondo fisico che lo circonda: storia, natura, bellezza. Spiega Albanese, riferendosi alla musica che sgorga in modo naturale: “Posso percepire la libertà in questa musica, c’è più positività in essa. Sento che è qualcosa di diverso rispetto a prima. Mi sono sentito libero di fare cose che normalmente non avrei fatto, come aggiungere la batteria o scrivere una suite per pianoforte e violoncello che potrebbe avere 400 anni”.

La title-track è una composizione moderna, costruita intorno ad una linea di pianoforte e ad una batteria costante: la prima cosa scritta da Albanese al suo arrivo in Monferrato, circondato dai colori autunnali. Dice: “Il titolo che mi è sembrato appropriato fin dall’inizio: un’immagine per catturare l’essenza del luogo e del tempo in cui l’album ha iniziato a prendere forma. I merli, la luce autunnale… un senso di magia che volevo tradurre in musica”.