A Ovada 2 giorni di padel per sostenere ‘Solidal per la ricerca’, sabato 24 e domenica 25 maggio

Quando sport e ricerca si incontrano, ogni colpo è un passo avanti per la salute di tutti.

Sabato 24 e domenica 25 maggio il centro ‘Quada Wellness’ di Ovada ospiterà un weekend dedicato al Padel aperto a tutti, con 4 tornei amatoriali (esperti, principianti, femminile e over 50) e una finalità solidale: parte del ricavato sarà devoluta a Solidal per la Ricerca a sostegno delle attività del DAIRI, il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria, diretto da Antonio Maconi. La raccolta fondi contribuirà allo sviluppo della ricerca sanitaria e alla promozione della salute pubblica sul territorio.

L’iniziativa è promossa da Rotary Club Ovada del Centenario e Rotaract Ovada del Centenario: oltre alle sfide sportive, sabato 24 dalle 16 alle 21 sarà possibile partecipare al Dj set by Emeig con ingresso libero, per unire sport e socialità in un’unica festa. Per partecipare è richiesta una quota di iscrizione di 25 euro a persona, con almeno 2 partite garantite per ogni partecipante.

Prenotazioni in loco oppure Enrico Lombardi (347 4637465) e palestra Quada (327 1644622).