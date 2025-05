Quartiere Cristo: gli appuntamenti con lo sport dei prossimi giorni

LA FESTA DELLO SPORT

Sabato 24 e domenica 25 maggio 2^ edizione per la Festa de lo Sport, organizzata dal DLF in via Carlo Alberto 1 ad Alessandria, in collaborazione con 22 associazioni che presenteranno le loro attività, con la possibilità, per gli intervenuti, di provare gli sport insieme agli istruttori: Tennis, Basket, Ping Pong, Roller Cross, Rugby, Volley, Tiro con l’Arco, Calcio Balilla Umano. Al centro sportivo DLF, sabato dalle 14 alle 19 e domenica dalle 10 alle 19.

APERITIVO CON LA FORZA E CORAGGIO ALESSANDRIA

Lunedi 26 maggio, dalle ore 19 presso la SOMS di corso Acqui 158, aperitivo con Brindisi per il Grigi Club Ciccio Marescalco, dove sarà presente FC Alessandria, la squadra fresca vincitrice del campionato di Promozione, nel solco della vecchia società grigia.

MOTO CLUB ALESSANDRIA SUD

Mercoledi 28 maggio, in via Parri 8 alle ore 21, incontro pubblico per la realizzare un nuovo Moto Club, che si chiamerà Alessandria Sud. Un’iniziativa aperta a tutti, portata avanti da appassionati delle moto residenti in zona sud di Alessandria. INFO – Paolo: 339-233 9948 – email: [email protected]