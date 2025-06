L’alessandrino Bruno Volpi ha vinto il premio ‘Regio Insubrica’ con il libro “L’uomo del traghetto”

Bruno Volpi da Alessandria, geologo e ricercatore con la passione per la letteratura italiana e le arti figurative, si è aggiudicato il “Premio speciale Regio Insubrica” per il miglior racconto inedito ambientato su un lago dell’area, all’interno del Concorso letterario internazionale “Ceresio in Giallo”.

Il concorso, rivolto ai generi giallo, thriller, noir e poliziesco, nato da un’idea di Carla De Albertis e Jenny Santi, ha visto in gara 538 opere letterarie per le diverse sezioni, con autori e autrici provenienti da tutta Italia e dall’estero. La premiazione si è svolta a Varese, nell’Auditorium della Villa Napoleonica nel Parco delle Ville Ponti.

lo scrittore alessandrino, con il racconto ‘L’uomo del traghetto’, ha vinto il premio speciale di 200 euro e la pubblicazione nell’Antologia Laghi e Delitti V (F.lli Frilli Editori) che raccoglierà tutti i racconti inediti finalisti del concorso. La classifica finale ha visto al 1° posto assoluto Piergiorgio Pulixi con ‘La libreria dei gatti neri’ (Marsilio, 2023), seguito al 2° posto da Fabrizio Roncone con ‘Il potere di uccidere’ (Marsilio, 2023) e da Nicola Calathopoulos, 3° con ‘Testimone imperfetta’ (Minerva Edizioni, 2024).