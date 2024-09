Domani al ‘Melchionni Cafè’ aperitivo solidale aspettando la “Settimana della Ricerca”

Nuovo evento solidale giovedì 5 settembre per sostenere la ricerca, al Melchionni Cafè di Alessandria partirà il conto alla rovescia della “Settimana della Ricerca” 2024 che avrà inizio esattamente dieci settimane dopo, giovedì 21 novembre.

Dalle 18 in via Chenna andrà in scena l’aperitivo solidale al costo di 12 euro, un modo divertente e semplice per sostenere concretamente la ricerca: parte del ricavato verrà devoluto a Solidal per la Ricerca a sostegno delle attività che si svolgono quotidianamente all’interno del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) con sede all’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria.

necessaria la prenotazione al 338-4704847 oppure online sul sito di Melchionni Cafè ( https://prenotazioni.cooperto.it/in/a2defb9d-ea05-4c ) entro le ore 12 di mercoledì 4 settembre. Per partecipare èoppure

Nell’occasione verrà presentata una nuova iniziativa per aiutare la ricerca sanitaria sul territorio. Ogni settimana, a partire da lunedì 9 settembre, verrà selezionato un “piatto della ricerca” all’interno del menù del Melchionni Cafè: per ognuna di queste pietanze acquistate, 1 euro verrà donato a Solidal per la Ricerca.

Insieme al “piatto della ricerca”, ogni settimana, verrà servita una cartolina illustrata da Lele Gastini, con una “parola della ricerca” rappresentativa delle attività svolte dal DAIRI.