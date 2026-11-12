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Il duo Merlo-Giribaldi chiude il Festival ‘Alessandria Barocca’: sabato 14 al complesso San Francesco

DiRaimondo Bovone

Nov 12, 2026 , , , , , , ,
Claudio Merlo e Nicola Giribaldi

Un percorso musicale tra epoche, linguaggi e suggestioni conclude la XVII edizione del Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…”. Sabato 14 novembre 2026, alle ore 21, l’ex-convento di San Francesco (via XXIV Maggio, 5 – Alessandria) ospiterà ‘Echi di un tempo sospeso’, concerto affidato al duo formato da Claudio Merlo (violoncello) e Nicola Giribaldi (pianoforte). INGRESSO LIBERO. INFO – Prenotazione consigliata: 347-0867632; [email protected]

Nicola Giribaldi e Claudio Merlo

IL PROGRAMMA – Attraversa la sensibilità di 6 grandi compositori: Frank Bridge, Jean Sibelius, Robert Schumann, Pëtr Il’ič Čajkovskij, Gioachino Rossini e Fryderyk Chopin. Un itinerario che accosta tradizioni e atmosfere differenti, valorizzando il dialogo tra i due strumenti e la capacità della musica da camera di dare voce a emozioni, ricordi e paesaggi interiori.
LE PAROLE – Così Daniela Demicheli, direttrice artistica del Festival: “Concludere questa edizione del Festival con un concerto come ‘Echi di un tempo sospeso’ significa dare spazio ad un repertorio capace di attraversare sensibilità ed epoche diverse, mettendo in luce la ricchezza della musica da camera. Anche quest’anno abbiamo voluto costruire un programma aperto, nel quale la tradizione musicale dialogasse con altri linguaggi artistici e con i luoghi della cultura del nostro territorio”.

Daniela Demicheli

CREDITI – Il Festival vanta il patrocinio di Ministero della Cultura, Ministero del Turismo, Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Città di Alessandria, Diocesi di Alessandria, Diocesi di Casale Monferrato e Comuni coinvolti nella manifestazione.
Il Festival ha goduto dei contributi di Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione CRT, Città di Alessandria, Consiglio Regionale del Piemonte, Diocesi di Tortona, donazioni di privati.
Il Festival è stato promosso da Associazione Pantheon ETS e si è avvalso della collaborazione di Conservatorio Statale di Musica “Antonio Vivaldi” di Alessandria, Iren-Alegas e Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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