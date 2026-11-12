Malattie infiammatorie intestinali nei bambini: sabato 14 un convegno all’Ospedale

Sabato prossimo, 14 novembre, nel Salone di Rappresentanza dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria, in via Venezia 16, è in programma un convegno sul tema “Accompagnare bambini e ragazzi con malattie infiammatorie croniche intestinali lungo tutto il percorso di cura, dalla diagnosi fino al passaggio all’età adulta, garantendo continuità assistenziale e trattamenti sempre più personalizzati”. L’iniziativa valorizza il ruolo dell’IRCCS AOU AL quale centro di riferimento nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD) in età pediatrica, grazie alle competenze specialistiche e all’esperienza maturata nella presa in carico di bambini e adolescenti affetti da queste patologie.

L’EVENTO – Responsabile scientifico è il dott. Enrico Felici, Direttore della SC Pediatria e DEA Pediatrico dell’IRCCS AOU AL. Il convegno riunirà specialisti di riconosciuto profilo scientifico provenienti da importanti centri ospedalieri e universitari italiani, offrendo un’occasione di confronto sulle più recenti acquisizioni e sulle prospettive di cura delle IBD pediatriche, tra cui la malattia di Crohn e la rettocolite ulcerosa. La gestione di queste patologie, infatti, coinvolge numerosi aspetti della salute e dello sviluppo, dal benessere nutrizionale alle implicazioni psicologiche e sociali. Per questo è fondamentale un approccio multidisciplinare, che integri competenze pediatriche, gastroenterologiche, chirurgiche e nutrizionali.

LE PAROLE – Il dott. Enrico Felici sottolinea: «Le malattie infiammatorie croniche intestinali in età pediatrica richiedono competenze altamente specialistiche e un approccio che consideri non solo il controllo della malattia, ma anche la crescita, lo sviluppo e la qualità della vita dei giovani pazienti. Come centro di riferimento nazionale, vogliamo contribuire alla diffusione di percorsi di cura sempre più innovativi e personalizzati, favorendo il confronto tra professionisti e rafforzando la collaborazione con pazienti e famiglie».

Il dr. Enrico Felici