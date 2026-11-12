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Malattie infiammatorie intestinali nei bambini: sabato 14 un convegno all’Ospedale

DiRaimondo Bovone

Nov 12, 2026 , , , , , ,

Sabato prossimo, 14 novembre, nel Salone di Rappresentanza dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria, in via Venezia 16, è in programma un convegno sul tema “Accompagnare bambini e ragazzi con malattie infiammatorie croniche intestinali lungo tutto il percorso di cura, dalla diagnosi fino al passaggio all’età adulta, garantendo continuità assistenziale e trattamenti sempre più personalizzati”. L’iniziativa valorizza il ruolo dell’IRCCS AOU AL quale centro di riferimento nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD) in età pediatrica, grazie alle competenze specialistiche e all’esperienza maturata nella presa in carico di bambini e adolescenti affetti da queste patologie.

L’EVENTO – Responsabile scientifico è il dott. Enrico Felici, Direttore della SC Pediatria e DEA Pediatrico dell’IRCCS AOU AL. Il convegno riunirà specialisti di riconosciuto profilo scientifico provenienti da importanti centri ospedalieri e universitari italiani, offrendo un’occasione di confronto sulle più recenti acquisizioni e sulle prospettive di cura delle IBD pediatriche, tra cui la malattia di Crohn e la rettocolite ulcerosa. La gestione di queste patologie, infatti, coinvolge numerosi aspetti della salute e dello sviluppo, dal benessere nutrizionale alle implicazioni psicologiche e sociali. Per questo è fondamentale un approccio multidisciplinare, che integri competenze pediatriche, gastroenterologiche, chirurgiche e nutrizionali.

LE PAROLE – Il dott. Enrico Felici sottolinea: «Le malattie infiammatorie croniche intestinali in età pediatrica richiedono competenze altamente specialistiche e un approccio che consideri non solo il controllo della malattia, ma anche la crescita, lo sviluppo e la qualità della vita dei giovani pazienti. Come centro di riferimento nazionale, vogliamo contribuire alla diffusione di percorsi di cura sempre più innovativi e personalizzati, favorendo il confronto tra professionisti e rafforzando la collaborazione con pazienti e famiglie».

Il dr. Enrico Felici

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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