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Burraco per la Ricerca: domenica 15 novembre a Casale si gioca per la ricerca su patologie d’amianto

DiRaimondo Bovone

Nov 12, 2026 , , , , , , ,

Un pomeriggio di gioco, condivisione e solidarietà per sostenere la ricerca sanitaria sul territorio. Domenica 15 novembre, alle ore 15, il Circolo Incontro della Fondazione Maurizio Buzzi, in corso Valentino 95 a Casale Monferrato, ospiterà la seconda edizione del torneo di Burraco per la ricerca a coppie, un’iniziativa benefica il cui intero ricavato sarà destinato a sostenere le attività di ricerca sulle patologie d’amianto condotte all’interno della sede DAIRI di Casale Monferrato.
L’appuntamento fa parte del calendario della Settimana della Ricerca 2026, la rassegna promossa dal DAIRI dell’IRCCS AOU AL sul territorio provinciale.

IL TORNEO – Si svolgerà secondo il regolamento FIBUR e prevede 4 turni da 4 smazzate, con premi per tutti i partecipanti e una merenda durante il pomeriggio. La quota di iscrizione è di 15 euro a persona, interamente destinata alla raccolta fondi. L’iniziativa è aperta agli appassionati di burraco e a tutti coloro che desiderano contribuire, attraverso un piccolo gesto, a sostenere la ricerca sanitaria.
INFO – Contattare Federico Massocco al numero 348-3811907 oppure Giuse al numero 346-3206992.
Email: [email protected]

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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