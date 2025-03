Concluso il corso di formazione per la Polizia Locale: stamattina la cerimonia

Si è svolta questa mattina, mercoledì 5 marzo, presso il Teatro Alessandrino di via Verdi, la solenne cerimonia di conclusione del 96° Corso Regionale di Formazione per Operatori di Polizia Locale. Il percorso formativo, organizzato e promosso dal Comando della Polizia Municipale di Alessandria, d’intesa con la Regione Piemonte, ha visto la consegna della ‘placca di servizio’ a 42 allievi provenienti dal 26 realtà del territorio piemontese. Il Comandante della Polizia Municipale di Alessandria, Alberto Bassani, come Direttore del Corso, ha pronunciato l’intervento di epilogo che ha segnato formalmente la conclusione del periodo di apprendimento.

Così il sindaco di Alessandria Abonante: “Salutiamo con soddisfazione i 5 nuovi agenti di polizia municipale che si uniranno agli altri 70 in servizio: é il nostro massimo sforzo possibile, anche se riteniamo che il fabbisogno cittadino sarebbe di circa 100 unità. Spero che il legislatore intervenga per rivedere le normative e permettere alle amministrazioni pubbliche di rafforzare i propri organici, migliorando la sicurezza e il supporto ai cittadini“.