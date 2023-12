Concerto di Capodanno al Teatro Alessandrino: musica classica, ingresso libero, 1° gennaio, ore 11

La mattina del 1° gennaio, alle ore 11, al Teatro Alessandrino (via Verdi), ad ingresso libero e gratuito, verrà proposto il concerto che chiude i festeggiamenti per il nuovo anno, organizzati dal Comune di Alessandria, con il coinvolgimento di ASM Costruire Insieme e il sostegno di Alegas-Gruppo Iren.

Protagonista sarà l’Orchestra Classica di Alessandria, con concerto di particolare pregio, sia per le composizioni in programma (musiche di N. Paganini, E. Waldteufel, D. Milhaud), e sia per l’eccellenza interpretativa dei Professori dell’Orchestra Classica di Alessandria, sotto la direzione del Maestro Andrea Oddone e con la partecipazione straordinaria del violinista slovacco Teo Gertler.