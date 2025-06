Con la 10 km di Marengo domenica 15 giugno s’incontrano sport, storia e territorio

La prima edizione de “La 10km di Marengo”, evento podistico organizzato dalla Società Sportiva Frecce Bianche per domenica 15 giugno con partenza alle ore 10, avrà luogo a Spinetta Marengo, a pochi passi dal luogo della battaglia del 1800, in cui si fronteggiarono gli eserciti Francese e Austriaco. Una buona occasione per correre e per riscoprire una pagina della storia locale, in un territorio in cerca di rilancio con iniziative di valorizzazione culturale e turistica.

Due i modi di partecipare: gara competitiva di 10km, inserita nel calendario nazionale di Atletica Leggera che renderà omologabile qualunque record provinciale, regionale o nazionale; gara non competitiva, di 10km, cronometrata elettronicamente, e di 5km, non cronometrata.

Partenza e arrivo sono situati nei pressi del Centro Bellavita di Spinetta Marengo, che metterà a disposizione docce e spogliatoi per tutti i partecipanti; sono inoltre sponsor dell’evento il Gruppo AMAG, Assicurazioni GENERALI Agenzia Verdi di Alessandria, Alessandria Auto.

Iscrizioni aperte online su www.vo2sportevents.com e in diversi punti fisici distribuiti sul territorio della provincia di Alessandria (consultabili sul sito web).

LE PAROLE – Così Nicola Campassi, presidente della Società Sportiva Frecce Bianche: “L’obiettivo è ambizioso: vogliamo trasformare questa gara in un appuntamento fisso a livello nazionale, facendone il cuore pulsante di un progetto più ampio. Un vero e proprio festival che, negli anni, leghi in modo strutturale lo sport alla valorizzazione storica e turistica del territorio di Spinetta Marengo e della sua celebre Battaglia”.

Il percorso