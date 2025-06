‘Grovigli d’arte’ di Inchiostro Festival 2025: stasera, domani e domenica ad Alessandria

Un Festival che cresce di anno in anno, ampliando le sue attività e il suo raggio di azione all’interno della città di Alessandria: torna il 13-14-15 giugno ‘Inchiostro Festival’, evento culturale performativo dedicato a illustratori, calligrafi e stampatori d’arte, giunto alla sua 12^ edizione grazie ad un format ormai consolidato ed in continuo ampliamento.

Sarà ancora una volta il Chiostro della Chiesa di Santa Maria di Castello, ad Alessandria, a fare da vera e propria residenza ad artisti del panorama nazionale e internazionale, allo scopo di creare un vero e proprio laboratorio d’eccellenza della manualità, aperto ad un pubblico attivo e coinvolto fra workshop, incontri e spettacoli serali.

In questa edizione Inchiostro Festival amplia tempi e spazi, aggiungendo la serata del venerdì, per una festa di apertura con cibo & bevande locali, musica, proiezioni e performance di danza, a cura dell’Associazione di Promozione Sociale Radic’Arte. Come ogni anno saranno più di 50 gli artisti ospiti dell’evento, chiamati, nelle 3 giornate di Festival, a dare una libera interpretazione del tema ‘Grovigli’ attraverso le loro opere originali o stampate, realizzate in tempo reale, che potranno essere acquistate dai visitatori.

Piazza Santa Maria di Castello con l’antica chiesa