“Alessandria Barocca e non solo…”: nuovo evento musicale domenica 15 al seminario di Tortona

I primi 4 appuntamenti del XVI Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…”, svoltisi nella prima parte di giugno, hanno evidenziato che l’edizione 2025 è quella delle conferme: altissima qualità artistica, scelte organizzative vincenti, valore dell’iniziativa per città e territorio, con importanti riconoscimenti a livello nazionale. D’altronde, se il Festival è sopravvissuto, crescendo nei numeri e nel gradimento, in un momento difficilissimo per arte e cultura è perché la strada scelta è quella giusta. Bisogna darne atto all’organizzazione e alla direzione artistica.

Domenica 15 Giugno, alle ore 17 a Tortona, presso la Cappella del Seminario Vescovile, dopo lo strepitoso successo dei concerti di Casale Monferrato ed Alessandria (2-3 giugno), torna L’Archicembalo, in formazione di trio: Marcello Bianchi (violino), Claudio Merlo (violoncello), Daniela Demicheli (clavicembalo).

Il programma, dal titolo di leopardiana memoria “ED ERRA L’ARMONIA PER QUESTA VALLE”, mette a confronto, più per evidenziarne i punti comuni che le differenze, il Barocco Italiano (A. Vivaldi, D. Scarlatti, P.B. Bellinzani) e quello Tedesco (G.F. Händel, G.Ph. Telemann, J.S. Bach) a dimostrazione di come il “modo italiano” abbia influenzato in epoca barocca lo stile musicale di tutta Europa.

INFO – Ingresso libero – Prenotazione al numero WhatsApp 393-9503564. Dopo il concerto sarà possibile visitare la mostra allestita presso il Museo Diocesano, in occasione dell’Anno Giubilare 2025, dal titolo “Pellegrini di Speranza. Bovo, Contardo, Rocco”, incentrata sulle figure dei 3 santi pellegrini oggetto di un culto nel territorio tortonese.

INFO – telefono mobile 347-0867632 – E-mail: [email protected]

Website: https://www.bianchidemicheli.com/festival-alessandria-barocca/

