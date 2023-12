È uscito il nuovo brano e video natalizio “Che Natale è”, interpretato da grandi nomi della musica italiana: Gaetano Curreri (Stadio), RAF, Nina Zilli, Anna Tatangelo, Paolo Vallesi e Orietta Berti e prodotto da Marco Colavecchio, Piero Romitelli ed Emilio Munda per Radio Subasio.

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=xVq7sbyM4zE

Il singolo

In “Che Natale è” sono coinvolti gli speaker di Radio Subasio che cantano insieme ai big della musica italiana. Il gioco come sempre sarà riconoscere singolarmente le voci degli artisti. “Abbiamo scelto le parti adatte ad ogni cantante” – spiegano i produttori – “cercando di fonderle al meglio tra di loro per dare maggiore senso di armonia e spirito natalizio. I cantanti ci hanno inviato i video dei momenti in cui erano nei loro studi di registrazione per incidere le loro parti, così da poter realizzare un’unica sequenza di immagini e realizzare il videoclip”.

I produttori

Gli stessi producer, già ben noti nella scena musicale, hanno anche curato il lavoro di mixaggio e mastering. La stessa squadra Emilio-Piero-Marco è consolidata dal fatto di aver scritto diversi brani per l’ultimo album di Eros Ramazzotti “Battito infinito”, di cui è stata realizzata anche la versione in spagnolo “Latido infinito” e che vede le loro canzoni in giro per il mondo nel tour mondiale dell’artista. Oltre a Ramazzotti, hanno collaborato con Il Volo, Gianna Nannini, Gigi d’Alessio, Nomadi, Umberto Tozzi, Francesco Renga, Sergio Dalma, Michele Bravi, Noemi, Irene Grandi e moltissimi altri, con un totale di 6 partecipazioni al Festival di Sanremo di cui 3 podi conquistati.

Questo progetto natalizio è nato da un’idea di Paolo Vallesi e Beppe Cuva (direttore Radio Subasio), scritto dai tre produttori con lo stesso Paolo.

Il video con tutti gli artisti presenti nel progetto di “Che Natale è” si può raggiungere anche al seguente link: https://www.radiosubasio.it/news/musica/che-natale-e-la-canzone-delle-feste-di-radio-subasio-e-anche-video/

Link social dei produttori:

Piero Romitelli – https://www.instagram.com/pieroromitelli/?hl=it

Marco Colavecchio – https://www.instagram.com/marcocolavecchio/?hl=it

Emilio Munda – https://www.instagram.com/emilio_munda/?hl=it