Cineplex Moderno: 2 serate speciali con ‘Milarepa’ di Louis Nero, 19 e 25 giugno

In occasione dell’uscita in sala di “Milarepa”, l’ultimo, atteso film del regista torinese Louis Nero, l’Associazione di cultura cinematografica e umanistica La Voce della Luna, in collaborazione con il Cineplex Moderno di Spinetta Marengo, il Cinefestival Immersi nelle storie, la FICC (Federazione Italiana Circoli del Cinema), organizza 2 serate speciali di proiezione e riflessione sui temi del film, attraverso una serie di meditazioni collettive guidate da esperte. Entrambi gli appuntamenti verranno introdotti da Barbara Rossi, giornalista, saggista di cinema e presidente della Voce della Luna, al Cineplex Moderno di via Gambalera (angolo via Rana), Spinetta Marengo.

La prima serata avrà luogo giovedì 19 giugno, alle ore 21, con la proiezione di “Milarepa”. Al termine della visione Catia La Mendola, insegnante di Yoga Integrale e Terapista Shiatsu, fondatrice de “Il Bosco Yoga e Natura”, condurrà una meditazione collettiva guidata a partire dalle tematiche del film.

In oltre 100 sale italiane, più di 50.000 persone si riuniranno nello stesso momento, in un potente gesto collettivo di silenzio, presenza e trasformazione interiore. Per la prima volta, il cinema diventa spazio sacro, unendo visione e rito, arte e consapevolezza. Un’esperienza irripetibile, che attraversa lo schermo e diventa cammino condiviso. Un respiro, un’intenzione, una luce: insieme. Un gesto rivoluzionario.

La seconda serata speciale si svolgerà mercoledì 25 giugno, sempre alle ore 21, e vedrà come guest star il regista Louis Nero, che sarà presente in sala per introdurre alla visione del film e dialogare con il pubblico. Al termine della proiezione Silvia Crisci, Spiritual Trainer dello “Studio Cinque Elementi”, scrittrice e divulgatrice per il risveglio delle coscienze, guiderà un’altra meditazione di gruppo, finalizzata alla presa di consapevolezza e al risveglio della Via del Cuore, in sintonia con la dimensione umana e spirituale del film.

Barbara Rossi

INFO: [email protected]; [email protected];

https://www.facebook.com/VoceLuna; https://www.cineplexmoderno.it

SINOSSI – In un mondo post-apocalittico, la natura ha sopraffatto la tecnologia. Mila, una dodicenne, è devastata dall’uccisione di suo padre. Spinta da sua madre, ottiene la sua vendetta imparando a padroneggiare il potere segreto della natura. Così, Mila inizia un viaggio per redimersi dalle malvagità che ha commesso.

NOTA DEL REGISTA – “Milarepa” è un film di fantascienza, ma non nel senso classico del termine. È una rilettura del genere, un’opera che immagina un futuro in cui, in un contesto rurale e arcaico, l’umanità ha abbandonato la corsa tecnologica per tornare alle proprie origini.