‘Christmas Stars – Concerto per la ricerca’, sabato 21 ad Alessandria in piazza Santo Stefano

“Christmas Stars – Concerto per la Ricerca” illuminerà a suon di musica e solidarietà piazza Santo Stefano sabato 21 dicembre alle 16.45. Durante l’evento, curato dal Guitar Lab con Mario Martinenego, Ezio Vescovo, Alessia Giovannitti, Cristiano Ivaldi e Solidal per la Ricerca, si esibirà il Coro dei Genitori della Scuola Angelo Custode di Alessandria. A fare da sfondo all’iniziativa, che gode della preziosa collaborazione del Comune di Alessandria, ci sarà la stella luminosa al centro della piazza.

LO SCOPO – Sostenere un progetto importante – Si potranno acquistare decorazioni natalizie (offerta libera) e l’intero ricavato sarà destinato a sostenere la ricerca in Cardiologia Pediatrica attraverso Solidal per la Ricerca e il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria. A raccontare quando sia importante la ricerca in questo ambito, ci saranno le dottoresse della Cardiologia Pediatrica Silvia Magrassi e Francesca Cairello.