“C’è Fermento” 2023, a Saluzzo fino a domenica 25

Parte oggi la 13^ edizione di “C’è Fermento”, manifestazione dedicata alla degustazione di birre artigianali che si svolgerà, presso l’ex Caserma Musso di Saluzzo, da giovedì 22 a domenica 25 giugno, oggi “Il Quartiere”.

In città 19 birrifici e ‘beer firm’ nazionali, oltre ad 11 foodtruck (camion-cibo) e cucine di strada. Un evento organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con la Città di Saluzzo e la Condotta Slow Food del Marchesato di Saluzzo, che richiama in città migliaia di persone e che permette di far conoscere lo splendido territorio saluzzese e le sue realtà in tutta Italia. Ingresso gratuito al Salone.

Lo sponsor

Isiline sarà main sponsor e metterà a disposizione un coupon del valore di 30 euro da utilizzare per l’attivazione di un nuovo servizio di connettività ad Internet ultraveloce.

Il programma

Oltre alla consueta possibilità di degustare tutte le birre presenti sono tante le novità, tra cui la Birroteca, in cui sarà possibile trovare le proposte delle migliori birre in lattina e bottiglia. Sarà poi possibile partecipare ai percorsi di degustazione curati e organizzati dall’Associazione ABC per andare alla scoperta dei birrifici e delle relative birre.

Ad ogni serata verrà proposto un percorso diverso sulla base di un tema specifico, approfondendo le tecniche di produzione e degustazione delle birre. E poi tanti eventi collaterali, laboratori e visite al territorio saluzzese e alle sue meraviglie.