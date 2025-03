Carnevale di Alessandria, la festa batte la pioggia

Ha vinto Alessandria. La pioggia, caduta a tratti durante la giornata, non è riuscita a fermare la voglia di festeggiare in maschera, con il grande ritorno del Corteo Mascherato in centro (erano 1.300) con partenza e arrivo in Piazza Garibaldi. Alla fine hanno sfilato in 32, sul palco i ragazzi di “AnimAzione” con la baby dance, il trucca-bimbi e la divertente Businà di Gianni Pasino.

I Carri e Gruppi hanno sfilato per la città, accompagnati da Sbandieratori, Majorettes, Trampolieri e Banda Musicale. Ha funzionato senza problemi la macchina organizzativa, con 70 persone impegnate tra Polizia Locale, Polizia, Carabinieri, Unac, Castellazzo Soccorso, Bersaglieri “Franchini” di Alessandria e Protezione Civile. La stessa che aveva già operato a Capodanno e che si è ripetuta tra la soddisfazione degli organizzatori. Efficiente il servizio di Amag Ambiente per ripulire la città.

Per la Sfilata ha vinto, al suo esordio, il carro “Alice nel paese delle meraviglie” con l’associazione Facciamo squadra di Spinetta Marengo. Al 2° posto “La valle dei Puffi” di Valle San Bartolomeo, al 3° “MiraBee – Le Api e il loro Alveare” con l’Oratorio di Mirabello Monferrato.