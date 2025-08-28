Capodanno Alessandrino n° 21: il 31 agosto si festeggia l’anno cibernetico

Il primo brindisi dell’edizione 2025 del Capodanno Alessandrino, che festeggia la sua 21^ edizione con il titolo “Anno Cibernetico”, avrà luogo nella vineria Mezzolitro, dove nacque l’iniziativa, alle ore 12 di domenica 31 agosto. Da quel momento prenderà avvio il programma di eventi che, come ogni anno, coinvolgerà quartieri e sobborghi trasformando Alessandria in una vera e propria capitale della creatività e della fantasia. Questa tradizione, iniziata con l’edizione “zero” 22 anni fa, grazie agli ideatori Monica Moccagatta e Marco Beria, si arricchisce nel 2025 di una nuova sfida culturale e simbolica. La grafica è curata da Renato Vacotti, che accompagna il progetto sin dagli esordi.

L’evento mantiene inoltre il suo legame con l’AIL: una finalità benefica che trova sostegno nei locali che utilizzano il marchio ‘Capodanno Alessandrino’, previo versamento della quota di adesione.

SABATO 30 AGOSTO – Concerto a offerta libera organizzato da TuttoMusica e Anteas Alessandria, in collaborazione con il Comune: in piazza Santa Maria di Castello il pubblico potrà assistere a “Aspettando il Capodanno Alessandrino”, con le esibizioni della Beggar’s Farm e di Rosario De Cola, che proporranno le più celebri canzoni di Lucio Battisti e dell’Equipe 84.

DOMENICA 31 AGOSTO – Le vie cittadine saranno animate dalle performance itineranti dei Bandacadabra, ‘pocket orchestra surreale’ torinese capace di unire fiati e percussioni in un dialogo musicale e teatrale.

Alle ore 21 il Teatro Alessandrino ospiterà la tappa cittadina di “Attraverso Festival”, con lo spettacolo “Filosofà”. In scena Corrado Nuzzo, Maria Di Biase e Matteo Saudino, noto come Barbasophia, insieme all’Orchestra Filosofante.

LE PAROLE – Così l’ideatrice sottolinea Monica Moccagatta: “Il Capodanno Alessandrino 2025 sarà cibernetico, per evidenziare la bellezza e l’unicità di ognuna e ognuno di noi. Un omaggio alla cibernetica, che sta entrando nelle nostre vite, con l’invito a gestirla per migliorare la nostra quotidianità, creando anche servizi e strumenti in supporto delle persone”.

Così il sindaco Giorgio Abonante: “Il Capodanno Alessandrino è un evento iconico, unico a livello nazionale, nato spontaneamente, occasione di incontro e fattore di attrazione per tutti coloro che vedono nel 31 agosto un momento di passaggio ideale tra un anno lavorativo e l’altro.”