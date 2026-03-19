Due giorni di festa per le Pro Loco, consegnati i marchi di qualità





ROMA (ITALPRESS) – Una due giorni di manifestazioni è stata dedicata alla consegna dei marchi “Sagra di Qualità” ed “Evento di Qualità”. Le realtà premiate rappresentano espressioni autentiche delle comunità: occasioni in cui storia, cultura e sapori si intrecciano, contribuendo a mantenere vive le tradizioni e a promuovere le eccellenze locali. La prima giornata si è tenuta all’Ergife hotel dove hanno partecipato oltre 1000 volontari. Il giorno dopo il Senato ha ospitato la celebrazione istituzionale. L’iniziativa è stata anche l’occasione per sottolineare l’importante lavoro che UNPLI porta avanti da anni sul fronte della comunicazione e della promozione.

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