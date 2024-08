Domani, giovedì 29 agosto alle ore 17, si terrà a Biella l’inaugurazione ufficiale dell’8° edizione di Bolle di Malto e l’apertura al pubblico della mostra fotografica “Di acqua e Di terra”.

L’evento

Non sarà solo l’inizio formale di Bolle di Malto, ma anche un momento di forte coinvolgimento per la comunità, un tributo alle radici culturali ed economiche del Biellese. La presenza delle figure istituzionali testimonia il riconoscimento ufficiale dell’evento come un appuntamento di rilievo per l’intera area piemontese e non solo. Ecco i nomi: Elena Chiorino, vice Presidente di Regione Piemonte, Emanuele Ramella Pralungo, presidente della Provincia di Biella, Marzio Olivero, sindaco città di Biella, Edoardo Maiolatesi, assessore comunale città di Biella.

La mostra

Un progetto di Studio Anna Fileppo, realizzato sotto spinta ideativa dell’associazione Corto Circuito, in cui viene esplorato il profondo legame tra l’acqua e il territorio biellese. La mostra illustra come l’acqua sia stata e continui a essere fondamentale per la vita economica e culturale del Biellese, mettendo in luce il suo ruolo cruciale nelle industrie tessili, nell’artigianato e nella produzione alimentare locale. Il progetto è stato realizzato grazie all’inestimabile supporto di Confartigianato Biella e Ancos.

La musica

Come tutti gli anni Bolle di Malto è ricca di musica dal vivo ad ingresso gratuito. Si esibiranno 4 Big della musica italiana: la Municipal (30 agosto), Roy Paci & Aretuska (31 agosto), Nina Zilli (1° settembre), Enrico Ruggeri (2 settembre).

Assoluta novità musicale di quest’anno è BDM Sour Jazz, un’occasione unica che unisce l’elemento culturale della birra artigianale nella sua versione sour alla musica jazz. L’evento, che prevede la prenotazione per la degustazione esclusiva ad esso legato, rientra nella cornice di appuntamenti del Torino Jazz Festival Piemonte, si svolgerà dal 30 agosto al 1° settembre nella location più intima di Bolle di Malto: Piazza del Monte a Biella.