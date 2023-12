Artigiano in Fiera a Milano: 42 presenze piemontesi

Fino a domenica 10 dicembre va in scena la 27^ edizione di Artigiano in Fiera in programma nei padiglioni di Fiera Milano a Rho. Una manifestazione a cui partecipano più di 2.500 espositori in rappresentanza di 86 paesi del Mondo e che vede una grande partecipazione popolare nei nove giorni in cui la Fiera ha luogo.

Il Piemonte è ben rappresentato da ben 42 aziende, in rappresentanza delle 8 province.

Le aziende

3 in provincia di Alessandria (Solinda Pelle, Pasticceria Giardini, Le Peg), 1 in provincia di Asti (Centro del Mutamento), 3 in provincia di Biella (Az contemporary Jewels, Filinord e Jeb); 6 in provincia di Cuneo (Idea Home, Balume, My Mancini, Specialità dolciarie Martini, Bramardi Cioccolato, Euphytos laboratorio erboristico artigianale); 6 in provincia di Novara (Ceramica Calcaterra, Calze Sabas, BP, Maglificio A2G, Fontana Funghi e M.A.R.C. Mastri Artigiani Cioccolatieri); 16 in provincia di Torino (Mapu Lab, Pica srl, Let’s go walking tools, Sol&me; La restauro, Wioletta Radon, Legatoria Littera Antiqua, Across the Glass, Birrificio Exit, Tociok, Parsifal birrificio Artigianale, Toty bags, Imafan cover, Different Lamps il laboratorio della luce, Cactus Art Prints, Birrificio artigianale Abbà), 2 in provincia di Verbania (Martinoli Giacomo e L’officina del cioccolato), 5 in provincia di Vercelli (Flor Art, Fritlex Design, Sapone antichi ricordi, l’Onorato Pollo e Pasticceria Cametti).

Il commento

Così l’assessore all’Artigianato Andrea Tronzano (in foto negli stand): “Siamo molto contenti perché il nostro modo di contribuire a queste fiere funziona. Artigiani che non pensavano di venire per gli alti costi, sono invece qui a esporre i loro manufatti e proposte. Noi siamo sempre molto attenti alle loro esigenze e la Fiera di Milano compendia tutte le nostre attività piemontesi, con un buon successo di pubblico e acquirenti”.