Alessandria Calcio: Enea Benedetto è out, Molinaro proprietario e presidente. Oggi sfida alla Pro Patria

In campo oggi alle 14 allo stadio ‘Carlo Speroni’ di Busto Arsizio.

Enea Benedetto è fuori dall’Alessandria. L’uomo che a metà dello scorso maggio la acquistò da Luca Di Masi, è uscito dai giochi. Estromesso, par di capire. Dunque in casa grigia il terremoto continua. Mercoledì sera il cda (con Benedetto) aveva approvato il bilancio al 30 giugno (passivo di circa 2 milioni €), atto formale necessario per proseguire regolarmente la stagione. Poi le dimissioni di 2 dei 3 consiglieri e la vacanza del cda.

Assemblea subito convocata dall’unico socio proprietario, Andrea Molinaro, ed eletto il nuovo cda: Molinaro presidente, suo vice William Rubba, più i 3 consiglieri Marco Gatto (farmacista), Francesco Gambino (imprenditore) e Luca Davini (avvocato).

Benedetto non c’è. E non può nemmeno parlare, visto che è inibito fino al 21 dicembre per la vicenda del -1.

Nel frattempo, però, oggi si gioca, e con la Pro Patria bisogna fare punti.

Squadre

PRO PATRIA – È 16^ con 17 punti (4 vinte, 5 pari, 7 perse, reti 14-23), alla pari con la Pergolettese ma dietro per differenza reti. Arriva dall’1-0 sull’Atalanta U23. Non perde da 3 turni . Il tecnico Riccardo Colombo (41), utilizza il 3-5-2. Miglior marcatore Stanzani (5).

Precedenti

La Pro Patria è uno degli avversari più incontrati dall’Alessandria: 79 volte, dal ’28 a oggi fra A, B e C. Il bilancio dice vittorie 30-28 per i grigi, 21 pareggi, gol 96-89. La statistica tiene conto anche della gara playoff non giocata a luglio ’20 e vinta 3-0 a tavolino dall’Alessandria: i biancoblù rinunciarono causa Covid. L’ultima sfida giocata è del 2 novembre ’22, in Coppa Italia: a Busto Arsizio finì ai supplementari e vinsero i grigi 2-1 (44′ Martignago rig, 90′ Castelli, 104′ Ascoli). (dati Museo Grigio)

Giudici di gara

Arbitro: Gabriele Totaro (LE)

Assistenti: Stefania Genoveffa Signorelli (Paola) – Manfredi Scribani (AG)

4° ufficiale: Roberto Carrisi (PD)

Precedenti dell’arbitro

Nessuno. Il sig. Totaro, al 1° anno in serie C, ha diretto 5 gare in categoria.

