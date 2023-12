Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati, vediamo nel dettaglio il tempo che ci attende.

Venerdì 8 dicembre – cieli nuvolosi o coperti, dal primo mattino deboli nevicate sui settori alpini. Precipitazioni in aumento nella mattinata, con nevicate localmente moderate nel sud regione in particolare cuneese e alessandrino. Quota neve sui 100/200m nel basso Piemonte, e tra i 300/400 nei settori a nord. Generale esaurimento delle precipitazioni nel tardo pomeriggio, residue deboli nevicate tra cuneese e alessandrino. Possibile episodio di pioggia congelante sull’Appennino alessandrino in nottata. Zero termico a 700/900m sui settori pianeggianti, ventilazione a tratti moderata sulle Alpi, deboli o assenti in pianura. Temperature stazionarie o in lieve aumento, comprese tra i -1/0º le minime e tra i 2/3º le massime.

Sabato 9 dicembre – cieli soleggiati su zone montane e pedemontane, locali banchi di nebbia in pianura, ma tendenza a più sole nel corso della giornata. Precipitazioni nel pomeriggio di debole entità sulle creste alpine di confine, in intensificazione in serata. Zero termico sui 2.300/2.900m. Ventilazione moderata da ovest sulle alpi, debole ventilazione da nord sull’appennino, calma in pianura. Temperature stazionarie o in lieve calo, comprese tra i -3/-4º le minime e tra i 3/6º le massime.

Domenica 10 dicembre – cieli soleggiati o velati con maggiori addensamenti sui settori alpini. Deboli precipitazioni sui settori alpini nordoccidentali, quota neve sino a 2.200m. Zero termico in marcato aumento sino a 2.800m a nord e 3.200m a sud in serata. Ventilazione forte localmente in montagna, condizioni di föhn nelle vallate comprese tra Pellice e Ticino, deboli o assenti altrove. Temperature in aumento.

Prossima settimana – tempo tendente al miglioramento con una mitigazione delle temperature.

Manuel Atzori