Alessandria: visite guidate al Complesso di San Francesco, sabato 2 novembre

In occasione della giornata di valorizzazione del patrimonio culturale, il prossimo sabato 2 novembre, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo sarà presente presso l’ex complesso conventuale San Francesco (già Ospedale Militare) per presentare il cantiere in corso volto al restauro della chiesa, che sarà in futuro adibita a sede espositiva delle collezioni civiche storico-artistiche e dei materiali archeologici del territorio, nell’ambito dei lavori finanziati dalla Città di Alessandria e in parte dal Ministero della Cultura.

Le visite guidate, previste a cura del personale della Soprintendenza, in collaborazione con l’impresa esecutrice, avranno una durata di circa 1 ora, con partenze alle ore: 10.15, 11.30, 12.45.

Per ragioni organizzative e di sicurezza, ad ogni partenza saranno accompagnate nella visita al massimo 20 persone per turno, che dovranno prenotarsi entro le ore 14 di giovedì 31 ottobre all’indirizzo: [email protected].