Un nuovo software per gestire in pochi click le pratiche edilizie. Il Comune di Alessandria ha adottato il sistema GisMaster, sviluppato dalla cuneese Technical Design, a supporto del proprio Sportello unico dell’edilizia (SUE), ovvero il punto di riferimento che gestisce domande, dichiarazioni, segnalazioni o comunicazioni relative all’edilizia privata per professionisti e privati cittadini.



È una scelta che scaturisce dalla certezza che la digitalizzazione delle pratiche sia un passo in avanti per agevolare il dialogo con la Pubblica Amministrazione e dalla ferma volontà di facilitare la vita di professionisti e cittadini all’interno di una realtà complessa da quasi 100.000 abitanti e circa 300 permessi di costruire all’anno. Le nuove funzionalità sono state illustrate agli addetti ai lavori nel corso del partecipato “Digital Day” dello scorso 16 ottobre tra le mura della sala conferenze “Broletto” al

Palatium Vetus.

Così afferma l’Assessora alla Transizione Digitale, Vittoria Oneto: “L’avvio di questo software segna un ulteriore passo verso la digitalizzazione del Comune, con un significativo cambio di paradigma nella gestione del territorio e nel rapporto con i professionisti, migliorabile anche attraverso un buon utilizzo della tecnologia”.

Per Raffaella Rosselli dell’ufficio Pratiche Edilizie, “una migliore digitalizzazione apporta un notevole miglioramento, sia nel lavoro degli impiegati comunali che nei servizi a disposizione di utenti e professionisti. Reperire le pratiche in un database online, infatti, è molto più agevole rispetto che andarle a cercare in forma cartacea negli archivi”.