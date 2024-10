ROMA (ITALPRESS) – “La lotta all’inflazione, la tutela del valore reale dei risparmi sono impegni prioritari per qualsiasi Stato e, in particolare, per la nostra Repubblica”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla 100^ Giornata Mondiale del Risparmio organizzata dall’Acri. “Incoraggiare il risparmio significa incentivarlo come fonte importante del processo economico”.sat/gsl (Fonte video: Quirinale)

