Alessandria: Cittadella chiusa 4 giorni per gli eventi di San Giorgio Festival

Il Comune di Alessandria informa la cittadinanza che, in occasione degli eventi legati al “San Giorgio Festival”, il Complesso Monumentale della Cittadella di Alessandria rimarrà temporaneamente chiuso al pubblico nelle seguenti giornate: 25 giugno – 26 giugno – 28 giugno – 30 giugno.

La chiusura si rende necessaria per agevolare le operazioni di allestimento delle strutture tecniche e scenografiche necessarie allo svolgimento degli eventi. La presenza di impianti audio, luci e di macchinari per la movimentazione dei materiali richiede, per ragioni di tutela e prevenzione, l’interdizione dell’area al pubblico, al fine di evitare qualsiasi interferenza con le attività lavorative in corso d’opera e garantire la sicurezza. Consentito l’accesso a tutti i soggetti che hanno necessità di recarsi presso gli uffici della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo: personale, utenti esterni, addetti alle consegne e incaricati alle pulizie.