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Il governatore Occhiuto: “In Calabria nasce Social Taxi per anziani”

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Giu 24, 2026
(ITALPRESS) – “Social Taxi è un’iniziativa, appena partita in Calabria, che dà la possibilità ai cittadini che hanno più di 65 anni di poter essere accompagnati quando prenotano una visita al CUP, e questa visita è distante dal loro domicilio più di 20 chilometri. È un modo per smaltire le liste di attesa perché molte prestazioni a volte nelle regioni sono disponibili, ma sono troppo lontane dai domicili di chi quelle prestazioni richiede”. Così il presidente della Regione Calabria e vicesegretario di Forza Italia, Roberto Occhiuto, a margine dell’evento “Il coraggio di innovare” in una conversazione con Tony West, Senior Vice President, Chief Legal Officer e Corporate Secretary di Uber, presso il Centro Studi Americani.
xb1/col3/gtr

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