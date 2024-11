Al Cento Grigio il Cervellone solidale che sostiene la Ricerca, venerdì 29 novembre

Divertimento, rapidità di pensiero, velocità nel rispondere e soprattutto un obiettivo condiviso: sostenere la ricerca. Sono questi gli ingredienti che renderanno speciale la serata di venerdì 29 novembre: alla Pizzeria Ristorante del Cento Grigio (Via Bonardi 25, Alessandria) andrà in scena l’ormai tradizionale appuntamento con Il Cervellone, il quiz show che in occasione della Settimana della Ricerca acquisirà ancora una volta una veste solidale. Per partecipare è necessario prenotare al 338-4704847.

Dalle ore 20 la cena che prevede tris di antipasti, salumi misti, agnolotti e tiramisù introdurrà il quiz show: il costo per la partecipazione all’intera serata è di 35 euro e parte del ricavato verrà devoluto a Solidal per la Ricerca per sostenere le attività del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria.

In palio per i vincitori del quiz tanti premi messi a disposizione da Whim, Centro Benessere QUIeTE e Pizzeria Mezzaluna, ma anche la possibilità di dare il proprio fondamentale contributo per il miglioramento progressivo delle cure per i pazienti.