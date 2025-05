Sabato 24 maggio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Bob Dylan (1941), Usa, cantautore.

Robert Allen Zimmerman, di origini ebraico-lituane, cambiò il suo nome in Bob Dylan ad agosto ’62. Trovò la sua dimensione nel connubio tra folk e poesia. Soprannominato ‘Menestrello di Duluth’, è uno dei mostri sacri della musica mondiale e icona culturale evergreen. Oscar 2001 (colonna sonora ‘Wonder Boys’), in 60 anni di carriera ha venduto 125 milioni di dischi. Si dedicò anche a poesia, pittura e scultura, esponendo le opere in ferro alla ‘Halcyon Gallery’ di Londra. Definito ‘più grande cantautore di tutti i tempi’ (‘Rolling Stone’), ricevette il Nobel 2016 per la Letteratura.