Addio al portiere Santino Ciceri, ‘Ciccio’

Se ne è andato questa mattina. Avrebbe compiuto 89 anni a dicembre, Ciccio. Perché lo chiamo così? Perché lui era un ‘baletiano’ di ferro. Erano tutti suoi amici nel mitico bar Baleta, dove spesso giocava a carte, parlando di calcio con tutti. Dopo aver fatto il portiere per 2 anni (1970-1972) e il segretario per 3, rimase in città, dove aveva trovato l’amore, sposando la figlia di un fornaio di via Ferrara.

E quando si giocava il leggendario Torneo di calcio baletiano a Lobbi, giocava anche lui, ma non in porta.