Firmato l’accordo tra Comune di Alessandria e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per la valorizzazione dell’Ex Complesso Conventuale di San Francesco, da poco restaurato.

Il progetto “Orizzonti condivisi” prevede un contributo complessivo di 910.000 euro da parte della Fondazione, a cui si aggiungono 40.000 euro destinati alle attività di comunicazione e promozione del Complesso museale. La convenzione definisce le modalità di collaborazione per coordinare, programmare e organizzare le iniziative promozionali, con la realizzazione operativa affidata ad A.S.M. Costruire Insieme, azienda speciale del Comune di Alessandria, in collaborazione con la Fondazione.

L’accordo conferma l’impegno condiviso delle due istituzioni nel valorizzare il patrimonio storico-artistico cittadino e nel fare dell’Ex Complesso Conventuale di San Francesco un luogo di cultura, conoscenza e partecipazione, capace di arricchire l’offerta culturale di Alessandria, favorire la fruizione pubblica degli spazi e generare nuove opportunità per il territorio.

LE PAROLE – Questo il commento del sindaco Giorgio Abonante: “La firma sulla convenzione Orizzonti Condivisi garantisce alla Città di Alessandria di proseguire il percorso di restituzione ai cittadini dell’Ex Complesso Conventuale di San Francesco. La Fondazione condivide con noi l’esigenza di garantire la piena fruizione del complesso anche attraverso la costruzione di un contenitore polifunzionale che possa ospitare opere e mostre della Fondazione stessa”.

Così il presidente della Fondazione CRAL, Paolo Arrobbio: “Ad Alessandria un vero Museo cittadino manca da più di 50 anni e realizzarlo all’interno dell’ex chiesa di San Francesco rappresenta certamente un percorso di valorizzazione e una leva di crescita culturale e di capacità attrattiva a beneficio del territorio. Per questo la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria sostiene il progetto con un contributo di 950.000 euro, mettendo a disposizione le sue collezioni di opere d’arte per un’esposizione permanente. Il Museo di Alessandria, insieme a Università e Ospedale, sarà un ‘fiore all’occhiello’ per la nostra comunità”.

Il sindaco Abonante e il presidente Arrobbio poco prima della firma