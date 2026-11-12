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RX Italy e Remind, politiche strutturali energetiche per crescita Italia

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Nov 12, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Competitività industriale, transizione energetica, benessere e sicurezza di famiglie e imprese sono stati i temi al centro dell’incontro “Industria, Energia e Qualità della Vita”, promosso da RX Italy e Remind – Associazione delle Buone Pratiche del Pubblico e del Privato, nella Sala Biblioteca di Palazzo INAIL.
Nel corso del confronto, rappresentanti delle istituzioni, del mondo produttivo e della ricerca hanno approfondito temi strategici quali efficientamento energetico degli edifici, riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria e innovazione tecnologica.
f04/mgg/gsl

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