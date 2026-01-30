IA, Trump: “Abbiamo cambiato ufficialmente il nome in Super Intelligence”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Abbiamo cambiato ufficialmente il nome oggi, abbiamo cambiato il nome ufficialmente in SI (Super Intelligence), SI invece di AI, che significa Super Intelligenza”. Lo ha detto Donald Trump durante un punto stampa sul North Lawn della Casa Bianca, affiancato da alcuni dei principali protagonisti dell’industria tecnologica, tra cui Elon Musk e Mark Zuckerberg. “Immagino che sia davvero un annuncio, ma il nome è stato ufficialmente cambiato dalle persone più grandi e più intelligenti del mondo in questo settore”, ha aggiunto Trump, riferendo poi del suo recente incontro con il presidente cinese Xi Jinping.

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