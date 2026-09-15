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Quartiere Cristo: sabato 19 settembre torna il ‘Mercatino del vintage’ al centro Dea

DiRaimondo Bovone

Set 15, 2026 , , , ,

Sono aperte le adesioni gratuite per IL MERCATINO DEL VINTAGE in programma sabato 19 settembre presso il centro Dea, dalle 8 alle 13.
INFO – 370-1128366 – [email protected]

L’impegno di Pro Loco Lisòndria e Associazione Alessandria Sud per promuovere questa importante area del quartiere si concretizza con questa iniziativa che piace alla gente. L’Associazione Alessandria Sud e la Pro Loco, con il supporto di alcuni organizzatori di mercatini, stanno preparando una nuova tappa dell’evento VINTAGE aperto a tutti SABATO 19 SETTEMBRE 2026 presso l’area del Centro Dea.
L’idea punta a coinvolgere tanti espositori con antiquariato, oggetti della memoria e curiosità del passato, abbigliamento e accessori vintage, coinvolgendo piccoli antiquari e collezionisti che espongono complementi d’arredo di modernariato, vinili, giocattoli antichi, profumi da collezione, oggetti non più utilizzati, facendo un salto indietro nel tempo e promuovendo la sostenibilità.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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