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‘Borsalino Day 2026’: venerdì 11 e sabato 12 settembre la 5^ edizione

DiRaimondo Bovone

Set 10, 2026 , , , , , , ,
L'ingresso del presidio riabilitativo 'Borsalino'

Torna l’appuntamento con il Borsalino Day, l’iniziativa dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria, giunta alla 5^ edizione, per valorizzare il Presidio Riabilitativo “Borsalino” e rafforzare il legame con la cittadinanza, i professionisti e le associazioni del territorio. L’evento, articolato nelle giornate di venerdì 11 e sabato 12 settembre, rappresenta un’occasione di incontro, approfondimento e partecipazione per raccontare il ruolo del Presidio Borsalino come luogo di cura, riabilitazione, innovazione e relazione, in coerenza con il percorso delle Medical Humanities e con una visione della riabilitazione centrata sulla persona.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 11 settembre, dalle ore 17 alle 18, e sarà dedicato alla Ricerca nelle Professioni Sanitarie. Dopo i saluti istituzionali, interverranno il prof. Marco Invernizzi, Presidente del Corso di Laurea in Riabilitazione dell’Università del Piemonte Orientale, il dott. Luca Perrero, Direttore del Dipartimento di Medicina Riabilitativa e Geriatrica, la dott.ssa Lorella Gambarini, Direttore DiPSa, con un approfondimento sui modelli organizzativi, e la dott.ssa Tatiana Bolgeo, Direttore del Centro Studi Ricerca delle Professioni Sanitarie DAIRI (CerPROS), sul ruolo della ricerca delle Professioni Sanitarie all’interno dell’IRCCS.
La seconda giornata, in programma sabato 12 settembre dalle ore 10 alle 12, sarà invece dedicata a un momento aperto e partecipativo, pensato per far conoscere più da vicino le attività riabilitative che caratterizzano il Presidio Borsalino. La mattinata sarà organizzata attraverso diverse “isole” tematiche, dedicate alle tappe della riabilitazione e ad alcuni ambiti fondamentali del percorso di recupero.

Un gruppo di fisioterapisti al presidio ‘Borsalino’

Sempre sabato mattina, grazie alla collaborazione con il FAI – sezione di Alessandria, sarà inoltre possibile visitare la chiesa del Presidio progettata da Ignazio Gardella. Per informazioni è possibile scrivere a [email protected]

La Chiesa di Gardella al presidio ‘Borsalino’

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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