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A Murisengo la consegna della Costituzione Italiana ai neo-diciottenni

DiRaimondo Bovone

Set 9, 2026 , , , ,
La cerimonia di consegna della Costituzione

La maggiore età rappresenta un passaggio importante nella vita di ogni giovane, ma anche l’inizio di una nuova stagione di responsabilità e partecipazione alla vita della comunità.
È con questo spirito che l’on. Enzo Amich, deputato della Repubblica, ha partecipato a Murisengo alla celebrazione della Santa Messa presieduta dal parroco don Francesco Mombello e, al termine, ha consegnato insieme al sindaco Giovanni Baroero, all’assessore Chiara Cane e al maresciallo Francesco Iacobazzi, una copia della Costituzione della Repubblica Italiana ai neo-diciottenni del paese.
La giornata è stata anche l’occasione per condividere con l’intera comunità un momento particolarmente significativo: il 12° anniversario di sacerdozio di don Francesco Mombello.

LE PAROLE – Questo il commento dell’on. Enzo Amich:«”Ritengo significativo che un giovane, nel momento in cui raggiunge la maggiore età, riceva la Carta costituzionale. Non è soltanto un documento da conservare, ma un riferimento concreto da leggere per comprendere i diritti, i doveri e le responsabilità che accompagnano la vita di ogni cittadino. Conoscere i principi costituzionali significa anche comprendere meglio il valore delle istituzioni e il ruolo che ciascuno può svolgere nella società. Ai ragazzi che hanno ricevuto questa copia, rivolgo l’augurio di affrontare il futuro con entusiasmo, consapevolezza e senso di responsabilità. Quanto a don Francesco, gli rivolgo i miei più sinceri auguri per questi 12 anni di ministero sacerdotale e per il servizio che, quotidianamente, svolge a favore della comunità”.

L’on. Amich

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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