A Murisengo la consegna della Costituzione Italiana ai neo-diciottenni

La maggiore età rappresenta un passaggio importante nella vita di ogni giovane, ma anche l’inizio di una nuova stagione di responsabilità e partecipazione alla vita della comunità.

È con questo spirito che l’on. Enzo Amich, deputato della Repubblica, ha partecipato a Murisengo alla celebrazione della Santa Messa presieduta dal parroco don Francesco Mombello e, al termine, ha consegnato insieme al sindaco Giovanni Baroero, all’assessore Chiara Cane e al maresciallo Francesco Iacobazzi, una copia della Costituzione della Repubblica Italiana ai neo-diciottenni del paese.

La giornata è stata anche l’occasione per condividere con l’intera comunità un momento particolarmente significativo: il 12° anniversario di sacerdozio di don Francesco Mombello.

LE PAROLE – Questo il commento dell’on. Enzo Amich:«”Ritengo significativo che un giovane, nel momento in cui raggiunge la maggiore età, riceva la Carta costituzionale. Non è soltanto un documento da conservare, ma un riferimento concreto da leggere per comprendere i diritti, i doveri e le responsabilità che accompagnano la vita di ogni cittadino. Conoscere i principi costituzionali significa anche comprendere meglio il valore delle istituzioni e il ruolo che ciascuno può svolgere nella società. Ai ragazzi che hanno ricevuto questa copia, rivolgo l’augurio di affrontare il futuro con entusiasmo, consapevolezza e senso di responsabilità. Quanto a don Francesco, gli rivolgo i miei più sinceri auguri per questi 12 anni di ministero sacerdotale e per il servizio che, quotidianamente, svolge a favore della comunità”.

L’on. Amich