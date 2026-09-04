ALEcomics nel weekend in Cittadella: una tavola di Lele Gastini in premio per la ricerca

Anche quest’anno ‘Solidal per la Ricerca’ sarà presente ad ALEcomics, il festival dedicato al fumetto, al cosplay, al gaming e alla cultura pop, in programma sabato 5 e domenica 6 settembre presso la Cittadella di Alessandria.

Allo stand di ‘Solidal per la Ricerca’ sarà possibile sostenere le attività scientifiche del DAIRI dell’Ospedale di Alessandria, attraverso diverse iniziative.

Grazie alla collaborazione con il Comitato direttivo di ALEcomics, sarà possibile partecipare alla lotteria solidale, con biglietti disponibili al prezzo di 3 euro. Il 1° premio sarà una tavola originale realizzata da Lele Gastini, mentre tra gli altri premi ci saranno 4 biglietti omaggio per il Cinema Kristalli di Alessandria e 2 biglietti omaggio per il Cinema Multiplex di Alessandria.

Oltre alla lotteria, presso lo stand saranno disponibili anche gadget a tema cuore, pensati per sostenere la ricerca in ambito cardiologico dell’IRCCS AOU AL.

Sarà inoltre proposta un’inedita tavola originale di Sergio Cabella, il cui ricavato sarà destinato a sostenere le attività di ricerca dell’IRCCS.

INFO – Modalità di estrazione, ritiro dei premi e regolamento completo disponibili sul sito della Fondazione Solidal al link: https://www.fondazionesolidal.it/solidal-e-alecomics-ancora-insieme-per-la-ricerca-2/