Go-kart: per Sammartano un weekend condizionato da traffico e incidenti

Lorenzo Sammartano è tornato dalla pista “7 Laghi” di Castelletto di Branduzzo (PV) avendo raccolto molto meno di quanto era nelle sue potenzialità. Nella tappa più vicina a casa del Rotax Max Challenge (categoria Senior), il portacolori di Mkc Motorsport era partito con ottimismo: “Durante i giorni di test ho recuperato molto rispetto agli altri piloti”, aveva sottolineato il giovane driver alessandrino, ma i responsi della pista, per una serie di circostanze non proprio fortunate, non sono stati in linea con le aspettative.

Al termine delle prove libere cronometrate è arrivato il 22° crono, mentre nelle qualifiche è andata un po’ meglio con 4 posizioni guadagnate (P18): “Peccato però per il traffico che ho trovato in pista, potevo fare decisamente meglio” ha sottolineato Sammartano.

Lorenzo Sammartano (Foto: Elia Carlino)

LA PRIMA MANCHE – Nonostante una posizione di partenza a centro gruppo, sempre molto difficile da affrontare, una mini rimonta del pilota alessandrino lo ha portato a tagliare il traguardo in 14^ piazza, cioè qualche punto in più in classifica.

LA SECONDA MANCHE – Ecco il “patatrac”: Lorenzo finisce coinvolto, senza colpe, in un incidente multiplo: “Nel contro rettilineo un pilota ha innescato una carambola, ci sono finito in mezzo senza poter fare nulla e ho dovuto ritirarmi” ha sottolineato il pilota.

LA FINALE – Il tutto ha influito sulla prestazione della finale, dove Lorenzo Sammartano è arrivato al 24° posto sotto la bandiera a scacchi.

LE ULTIME GARE – 20 settembre – Ala di Trento; 11 ottobre – Franciacorta; 29 novembre – Grand Final Portimao.

Foto: Elia Carlino