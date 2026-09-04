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Go-kart: per Sammartano un weekend condizionato da traffico e incidenti

DiRaimondo Bovone

Set 4, 2026 , , , , ,
Foto: Elia Carlino

Lorenzo Sammartano è tornato dalla pista “7 Laghi” di Castelletto di Branduzzo (PV) avendo raccolto molto meno di quanto era nelle sue potenzialità. Nella tappa più vicina a casa del Rotax Max Challenge (categoria Senior), il portacolori di Mkc Motorsport era partito con ottimismo: “Durante i giorni di test ho recuperato molto rispetto agli altri piloti”, aveva sottolineato il giovane driver alessandrino, ma i responsi della pista, per una serie di circostanze non proprio fortunate, non sono stati in linea con le aspettative.

Al termine delle prove libere cronometrate è arrivato il 22° crono, mentre nelle qualifiche è andata un po’ meglio con 4 posizioni guadagnate (P18): “Peccato però per il traffico che ho trovato in pista, potevo fare decisamente meglio” ha sottolineato Sammartano.

Lorenzo Sammartano (Foto: Elia Carlino)

LA PRIMA MANCHE – Nonostante una posizione di partenza a centro gruppo, sempre molto difficile da affrontare, una mini rimonta del pilota alessandrino lo ha portato a tagliare il traguardo in 14^ piazza, cioè qualche punto in più in classifica.
LA SECONDA MANCHE – Ecco il “patatrac”: Lorenzo finisce coinvolto, senza colpe, in un incidente multiplo: “Nel contro rettilineo un pilota ha innescato una carambola, ci sono finito in mezzo senza poter fare nulla e ho dovuto ritirarmi” ha sottolineato il pilota.
LA FINALE – Il tutto ha influito sulla prestazione della finale, dove Lorenzo Sammartano è arrivato al 24° posto sotto la bandiera a scacchi.
LE ULTIME GARE – 20 settembre – Ala di Trento; 11 ottobre – Franciacorta; 29 novembre – Grand Final Portimao.

Foto: Elia Carlino

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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