Barbara Rossi e il suo libro su Anna Magnani: domani presentazione alle ore 18 a Villa Emerald

Domani, sabato 5 settembre, dalle ore 18, a 70 anni dall’Oscar ad Anna Magnani, la splendida cornice di Villa Emerald (via Melazza 36, Valle San Bartolomeo, Alessandria) ospiterà la giornalista e critica cinematografica Barbara Rossi, media e film educator, critica cinematografica, presidente dell’Associazione di cultura cinematografica e umanistica di Alessandria “La Voce della Luna”.

L’autrice dialogherà del suo 1° romanzo dedicato alla straordinaria figura di Anna Magnani (“Anna Magnani. Che ne so, io, di Hollywood’”, edizioni Petite Plaisance) con lo scrittore Massimo Tassistro. Una chiacchierata fra scrittori, per evocare la magìa di un tempo e di un mondo del cinema perduti, ma rimasti profondamente nell’immaginario collettivo, a 70 anni dall’Oscar assegnato all’attrice per “La rosa tatuata”. INGRESSO LIBERO.

Barbara Rossi, presidente di ‘La voce della luna’

CREDITI – Evento in collaborazione con La Voce della Luna, Associazione di cultura cinematografica e umanistica, Cinefestival Immersi nelle storie e Federazione italiana circoli del cinema.

INFO – tel. 340-5311046; [email protected]