Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Eventi Libri

Barbara Rossi e il suo libro su Anna Magnani: domani presentazione alle ore 18 a Villa Emerald

DiRaimondo Bovone

Set 4, 2026 , , , , , , ,

Domani, sabato 5 settembre, dalle ore 18, a 70 anni dall’Oscar ad Anna Magnani, la splendida cornice di Villa Emerald (via Melazza 36, Valle San Bartolomeo, Alessandria) ospiterà la giornalista e critica cinematografica Barbara Rossi, media e film educator, critica cinematografica, presidente dell’Associazione di cultura cinematografica e umanistica di Alessandria “La Voce della Luna”.
L’autrice dialogherà del suo 1° romanzo dedicato alla straordinaria figura di Anna Magnani (“Anna Magnani. Che ne so, io, di Hollywood’”, edizioni Petite Plaisance) con lo scrittore Massimo Tassistro. Una chiacchierata fra scrittori, per evocare la magìa di un tempo e di un mondo del cinema perduti, ma rimasti profondamente nell’immaginario collettivo, a 70 anni dall’Oscar assegnato all’attrice per “La rosa tatuata”. INGRESSO LIBERO.

Barbara Rossi, presidente di ‘La voce della luna’

CREDITI – Evento in collaborazione con La Voce della Luna, Associazione di cultura cinematografica e umanistica, Cinefestival Immersi nelle storie e Federazione italiana circoli del cinema.
INFO – tel. 340-5311046; [email protected]

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Motori Sport

Go-kart: per Sammartano un weekend condizionato da traffico e incidenti

Set 4, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

ALEcomics nel weekend in Cittadella: una tavola di Lele Gastini in premio per la ricerca

Set 4, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA

Il meteo del fine settimana

Set 4, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Eventi Libri

Barbara Rossi e il suo libro su Anna Magnani: domani presentazione alle ore 18 a Villa Emerald

Set 4, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Motori Sport

Go-kart: per Sammartano un weekend condizionato da traffico e incidenti

Set 4, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

ALEcomics nel weekend in Cittadella: una tavola di Lele Gastini in premio per la ricerca

Set 4, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA

Il meteo del fine settimana

Set 4, 2026 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x