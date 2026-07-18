“Alessandria Barocca”: martedì 21 luglio alle 21, all’auditorium Pittaluga, ‘Il violino brillante’

Dopo l’ottimo riscontro di pubblico dei primi 3 appuntamenti di giugno, il XVII Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…” prosegue la sua stagione martedì 21 luglio alle ore 21 all’Auditorium Pittaluga: il concerto sarà dedicato a una delle pagine più influenti della storia musicale europea: la nascita e lo sviluppo della scuola violinistica piemontese. INGRESSO LIBERO

PRENOTAZIONI – Per il posto a sedere scrivere a [email protected] oppure contattare il numero 347-0867632 (anche tramite SMS o WhatsApp).

Liana Mosca

IL PROGRAMMA – “Il violino brillante” affida la scena a Liana Mosca (violino) e Rita Peiretti (clavicembalo), specialiste di rilievo internazionale nella prassi esecutiva d’epoca. Il duo traccerà un percorso che svela i profondi legami tra i maestri di questa tradizione tra Settecento e inizio Ottocento, periodo in cui il Piemonte divenne un baricentro culturale capace di assimilare l’eredità del Barocco italiano per irradiarla nelle principali corti d’Europa.

La scaletta del concerto è concepita come un vero e proprio albero genealogico musicale. Confermata la formula cara al Festival: l’esecuzione sarà anticipata da una breve introduzione al programma, pensata per fornire agli spettatori le chiavi d’ascolto per apprezzare appieno il contesto storico dei brani. (programma completo sul sito bianchidemicheli.com/festival-alessandria-barocca)

Rita Peiretti

CREDITI – La XVII edizione del Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…” è sostenuta da: Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione CRT, Comune di Alessandria, Diocesi di Tortona e Consiglio Regionale del Piemonte. Gode inoltre dei patrocini di Ministero della Cultura, Ministero del Turismo, Regione Piemonte, Provincia di Alessandria e delle Diocesi e Comuni partner.

È realizzata in stretta collaborazione con istituzioni e sponsor, tra cui il Conservatorio “A. Vivaldi”, Iren-Alegas e ASM Costruire Insieme.

L’auditorium Pittaluga