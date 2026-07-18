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“Alessandria Barocca”: martedì 21 luglio alle 21, all’auditorium Pittaluga, ‘Il violino brillante’

DiRaimondo Bovone

Lug 18, 2026 , , , ,

Dopo l’ottimo riscontro di pubblico dei primi 3 appuntamenti di giugno, il XVII Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…” prosegue la sua stagione martedì 21 luglio alle ore 21 all’Auditorium Pittaluga: il concerto sarà dedicato a una delle pagine più influenti della storia musicale europea: la nascita e lo sviluppo della scuola violinistica piemontese. INGRESSO LIBERO
PRENOTAZIONI – Per il posto a sedere scrivere a [email protected] oppure contattare il numero 347-0867632 (anche tramite SMS o WhatsApp).

Liana Mosca

IL PROGRAMMA – “Il violino brillante” affida la scena a Liana Mosca (violino) e Rita Peiretti (clavicembalo), specialiste di rilievo internazionale nella prassi esecutiva d’epoca. Il duo traccerà un percorso che svela i profondi legami tra i maestri di questa tradizione tra Settecento e inizio Ottocento, periodo in cui il Piemonte divenne un baricentro culturale capace di assimilare l’eredità del Barocco italiano per irradiarla nelle principali corti d’Europa.
La scaletta del concerto è concepita come un vero e proprio albero genealogico musicale. Confermata la formula cara al Festival: l’esecuzione sarà anticipata da una breve introduzione al programma, pensata per fornire agli spettatori le chiavi d’ascolto per apprezzare appieno il contesto storico dei brani. (programma completo sul sito bianchidemicheli.com/festival-alessandria-barocca)

Rita Peiretti

CREDITI – La XVII edizione del Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…” è sostenuta da: Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione CRT, Comune di Alessandria, Diocesi di Tortona e Consiglio Regionale del Piemonte. Gode inoltre dei patrocini di Ministero della Cultura, Ministero del Turismo, Regione Piemonte, Provincia di Alessandria e delle Diocesi e Comuni partner.
È realizzata in stretta collaborazione con istituzioni e sponsor, tra cui il Conservatorio “A. Vivaldi”, Iren-Alegas e ASM Costruire Insieme.

L’auditorium Pittaluga

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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