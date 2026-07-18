EDISU Piemonte: erogata la seconda rata delle borse di studio 2025/26 

Gli uffici di EDISU Piemonte hanno completato le procedure di pagamento della seconda rata per i beneficiari di borsa di studio per l’anno accademico 2025/26, anni successivi e primi anni che hanno presentato l’autocertificazione di merito entro i termini. I beneficiari riceveranno l’accredito secondo le tempistiche del proprio istituto di credito.

A fine luglio verrà inoltre disposto il pagamento delle integrazioni, da pendolare a fuori sede, per gli studenti che hanno presentato la dichiarazione di alloggio a titolo oneroso o di integrazione al contratto entro il 10 aprile scorso.

LE PAROLE – Così Roberta Piano, presidente di EDISU Piemonte: “Con l’erogazione della 2^ rata si conclude la procedura amministrativa del bando dell’anno 25-26 che ha raggiunto la cifra record di 21.086 studenti idonei, circa il 10% in più rispetto al precedente anno accademico. Un risultato possibile grazie anche all’impegno di Regione Piemonte che ha confermato l’attenzione per il diritto allo studio universitario attraverso uno stanziamento di 114.792.469 euro e garantito i necessari flussi di cassa per consentire l’erogazione nei tempi previsti”.

Così Daniela Cameroni, assessore al Diritto allo Studio della Regione Piemonte: “Garantire il diritto allo studio significa anche garantire tempi certi. Quest’anno abbiamo registrato un aumento significativo delle domande, ma siamo riusciti a rispettare il cronoprogramma dei pagamenti, assicurando agli studenti una risposta puntuale. Dietro questi numeri c’è uno sforzo importante e una precisa volontà politica: mettere gli studenti nelle condizioni di affrontare il proprio percorso universitario con la serenità che meritano” .