TOP NEWS

Usa, nuovi attacchi contro infrastrutture militari e depositi di armi in Iran

Di

Lug 18, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Le forza statunitensi hanno lanciato un nuovo ciclo di attacchi contro l’Iran oggi, per la settima notte consecutiva”. Ad annunciarlo sul proprio profilo social X è il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom). Sono stati colpiti “siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime. Le forze statunitensi hanno impiegato aerei da combattimento, droni e navi da guerra, oltre ad altri mezzi”, rendo noto il Centcom che “continua a chiedere conto all’Iran delle sue azioni, su indicazione del Comandante in Capo, e a far rispettare pienamente il blocco navale contro i porti iraniani”. Oltre “50.000 militari americani sono operativi in tutto il Medio Oriente e rimangono vigili, letali e pronti”. Le forze americane “rimangono vigili mentre gli Stati Uniti applicano rigorosamente il blocco navale contro l’Iran. Nei primi tre giorni di attuazione rinnovata, le forze statunitensi hanno deviato 4 navi commerciali, disattivato 1 e imbarcato su 1 per garantire la piena conformità”, conclude il Centcom.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Costume & Società Economia IN EVIDENZA TOP NEWS

TFR: da oggi scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare

Lug 1, 2026
Attualità Esteri IN EVIDENZA TOP NEWS

Ucraina, Zelensky: “La Russia si prepara a lanciare un attacco massiccio”

Giu 20, 2026
TOP NEWS

Trump “Dazi del 25% alle auto europee, Ue “Inaccettabile”

Mag 2, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Usa, nuovi attacchi contro infrastrutture militari e depositi di armi in Iran

Lug 18, 2026
IN EVIDENZA

QuiEuropa Magazine – 18/7/2026

Lug 18, 2026
IN EVIDENZA

Mazzi “La sicurezza è un punto di forza dell’Italia per attrarre turisti”

Lug 18, 2026
Attualità Cultura Giovani IN EVIDENZA

EDISU Piemonte: erogata la seconda rata delle borse di studio 2025/26 

Lug 18, 2026 Raimondo Bovone