Tornano i centauri: da venerdì 10 a domenica 12 luglio ad Alessandria e Castellazzo Bormida

Da venerdì 10 a domenica 12 luglio Alessandria e Castellazzo Bormida tornano ad essere al centro dell’attenzione per il “Motoraduno Madonnina dei Centauri”, uno degli eventi in assoluto più importanti nel settore del mototurismo a livello internazionale, che raggiunge la sua 81^ edizione.

INFO POINT ISCRIZIONI – Presso i giardini pubblici di viale della Repubblica: apertura ore 12 di venerdì 10 luglio (sarà possibile prenotarsi per le 3 gite programmate del weekend).

Il Moto Club “Madonnina dei Centauri Internazionali”, organizzatore del Motoraduno, festeggia quest’anno gli 80 anni du fondazione e lo fa guidato da un nuovo presidente: Claudio Patricola, che per il triennio 2026-29 viene affiancato da un Consiglio composto da Roberto Tortello (vice), Nadia Del Signore (segretaria e tesoriera) e dai consiglieri Paolo Faletti, Guido Maimone, Christian Patricola, Doriano Pedrol e Gianni Zanleone.

Per l’edizione 2026 del Motoraduno, il Presidente d’Onore – ovvero la persona che a partire dall’investitura di sabato sera a Castellazzo Bormida e fino al termine della manifestazione ne rappresenta la massima Autorità – sarà l’imprenditore lombardo Edward Coffrini Dell’Orto, nipote del fondatore dell’azienda brianzola “Dell’Orto‟, specializzata nella costruzione di carburatori e sistemi di Iniezione Elettronica, conosciuta ed apprezzata a livello mondiale nel proprio settore.

Nella mattinata di domenica 12 luglio, il corteo ufficiale della colonna motorizzata, partito da Alessandria, raggiungerà intorno alle ore 9:45 il Santuario di Castellazzo Bormida, dove alle ore 10 S.E. Mons. Guido Gallese celebrerà la Santa Messa, animata dai canti eseguiti dal “Coro Diocesano di Alessandria” diretto dal Maestro Guido Astori, accompagnati dall’organo dal Maestro Luca Sturla. Al termine della funzione religiosa, S.E. Mons. Gallese impartirà la benedizione a tutti i centauri presenti sul piazzale, per poi procedere alle ore 11 con la partenza del corteo motorizzato da Castellazzo Bormida, preceduto dalle Autorità e dal Comitato d’Onore: un corteo festoso che raggiungerà Alessandria per terminare davanti al palco della Autorità in piazza Garibaldi.

LE 3 GITE DEL WEEKEND – Venerdì 19 luglio gita gratuita ad Olivola; sabato 11 luglio (25 euro e prenotazione obbligatoria) la gita raggiungerà l’Alto Monferrato, con sosta a Bosco Marengo e arrivo a Capriata d’Orba: presso la “Cantina Produttori Insieme” aperitivo e degustazione di vini. Poi pranzo a Mantovana, frazione di Predosa, a cura della Pro Loco locale. Sabato 11 luglio gita gratuita, riservata agli iscritti al raduno, con sosta alla “Cantina di Maranzana”, per aperitivo e degustazione di vini di loro produzione, e destinazione finale Fontanile.