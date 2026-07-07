IN EVIDENZA

Hi-Tech & Innovazione Magazine – 7/7/2026

Di

Lug 7, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Euro digitale, primo via libera dal Parlamento europeo
– Consumi, arriva un nuovo format per gli acquisti
– VivaTech, chiusa la 10^ edizione. A Parigi 44 aziende italiane protagoniste
– Riserva di Castelporziano, le torri Inwit monitorano qualità dell’aria e incendi

fsc/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Lazio, istituzioni locali e Ue insieme per rafforzare il dialogo con i territori

Lug 7, 2026
IN EVIDENZA

Oncologia, la nutrizione clinica essenziale nel percorso di cura del paziente

Lug 7, 2026
IN EVIDENZA

Ricci “Ue unica ancora di salvezza, ora risposte su sociale e crescita”

Lug 7, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

All’Inferno e ritorno, l’Argentina ribalta l’Egitto e va ai quarti

Lug 7, 2026
TOP NEWS

Posato il 26^ cassone della Diga Foranea di Genova

Lug 7, 2026
TOP NEWS

Cina, nel 2026 la produzione di robot umanoidi supererà le 100.000 unità

Lug 7, 2026
IN EVIDENZA

Hi-Tech & Innovazione Magazine – 7/7/2026

Lug 7, 2026