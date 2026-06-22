Per “Alessandria Barocca e non solo…” l’appuntamento è mercoledì 24 a Tortona

Il 3° appuntamento del XVII Festival Internazionale di Musica Barocca si svolgerà dopodomani, mercoledì 24 giugno alle ore 21, presso la Chiesa di Santa Maria Canale a Tortona, con il titolo: “Gioielli del Barocco europeo”, in collaborazione con il Perosi Festival. INGRESSO LIBERO. INFO – Prenotare scrivendo a: [email protected] o telefonando al numero 347- 0867632 (anche via SMS o WhatsApp)

Sarà una serata che promette di accompagnare gli ascoltatori attraverso alcune delle pagine più raffinate della produzione strumentale europea tra ‘600 e ‘700. Protagonista dell’evento sarà il Collegium Pro Musica, ensemble specializzato nell’esecuzione del repertorio antico, formato da Stefano Bagliano (flauto a becco), Alberto Pisani (violoncello) e Andrea Coen (clavicembalo).

Al centro della proposta musicale emerge il flauto a becco, strumento simbolo della stagione barocca, capace di esprimere una sorprendente gamma di colori e affetti. Nel dialogo con il violoncello e il clavicembalo, esso diviene voce narrante di un repertorio che alterna cantabilità, eleganza e brillantezza tecnica, secondo quell’ideale di equilibrio tra ragione ed emozione che costituisce uno dei tratti distintivi della cultura musicale europea del tempo.

Alberto Pisani, violoncello

CREDITI – Il XVII Festival Internazionale di Musica “Alessandria Barocca e non solo…” la cui stagione completa è consultabile sul sito https://www.bianchidemicheli.com/festival-alessandria-barocca/, è promosso dall’Associazione Pantheon ETS con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, della Fondazione CRT, del Comune di Alessandria, della Diocesi di Tortona e del Consiglio Regionale del Piemonte. L’iniziativa si avvale del patrocinio del Ministero della Cultura, del Turismo, della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria, delle Diocesi coinvolte e dei Comuni partner del Festival, ed è realizzata grazie alla collaborazione di istituzioni culturali, enti territoriali, associazioni e sponsor privati, tra cui il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria, il Perosi Festival, Iren-Alegas e ASM Costruire Insieme.