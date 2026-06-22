Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Per “Alessandria Barocca e non solo…” l’appuntamento è mercoledì 24 a Tortona

DiRaimondo Bovone

Giu 22, 2026 , , , , ,
Andrea Coen, clavicembalo - Stefano Bagliano, flauto a becco

Il 3° appuntamento del XVII Festival Internazionale di Musica Barocca si svolgerà dopodomani, mercoledì 24 giugno alle ore 21, presso la Chiesa di Santa Maria Canale a Tortona, con il titolo: “Gioielli del Barocco europeo”, in collaborazione con il Perosi Festival. INGRESSO LIBERO. INFO – Prenotare scrivendo a: [email protected] o telefonando al numero 347- 0867632 (anche via SMS o WhatsApp)

Sarà una serata che promette di accompagnare gli ascoltatori attraverso alcune delle pagine più raffinate della produzione strumentale europea tra ‘600 e ‘700. Protagonista dell’evento sarà il Collegium Pro Musica, ensemble specializzato nell’esecuzione del repertorio antico, formato da Stefano Bagliano (flauto a becco), Alberto Pisani (violoncello) e Andrea Coen (clavicembalo).
Al centro della proposta musicale emerge il flauto a becco, strumento simbolo della stagione barocca, capace di esprimere una sorprendente gamma di colori e affetti. Nel dialogo con il violoncello e il clavicembalo, esso diviene voce narrante di un repertorio che alterna cantabilità, eleganza e brillantezza tecnica, secondo quell’ideale di equilibrio tra ragione ed emozione che costituisce uno dei tratti distintivi della cultura musicale europea del tempo.

Alberto Pisani, violoncello

CREDITI – Il XVII Festival Internazionale di Musica “Alessandria Barocca e non solo…” la cui stagione completa è consultabile sul sito https://www.bianchidemicheli.com/festival-alessandria-barocca/, è promosso dall’Associazione Pantheon ETS con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, della Fondazione CRT, del Comune di Alessandria, della Diocesi di Tortona e del Consiglio Regionale del Piemonte. L’iniziativa si avvale del patrocinio del Ministero della Cultura, del Turismo, della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria, delle Diocesi coinvolte e dei Comuni partner del Festival, ed è realizzata grazie alla collaborazione di istituzioni culturali, enti territoriali, associazioni e sponsor privati, tra cui il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria, il Perosi Festival, Iren-Alegas e ASM Costruire Insieme.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Incendio in una piattaforma ecologica alle porte di Milano, nessun ferito

Giu 22, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Mostre

‘The Tim Burton Collector’ in mostra a Palatium Vetus fino al 6 settembre

Giu 22, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Carta d’identità: quella di carta vale fino alla scadenza indicata, ma solo in Italia

Giu 22, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Incendio in una piattaforma ecologica alle porte di Milano, nessun ferito

Giu 22, 2026
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Per “Alessandria Barocca e non solo…” l’appuntamento è mercoledì 24 a Tortona

Giu 22, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Economia Video

Italia-Stati Uniti, l’interscambio supera i 110 miliardi di dollari

Giu 22, 2026
Attualità Curiosità Video

Cina: la guida autonoma diventa realtà anche per i mezzi pesanti

Giu 22, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x