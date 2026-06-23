Protezione Civile: l’esercitazione al Parco dell’Acquedotto Pagella e Bottazzi

Al lavoro per la sicurezza del territorio. Lo scorso sabato 13 giugno, presso il Parco dell’Acquedotto Pagella e Bottazzi, nell’area di Strada Cassano 140 a Novi Ligure, si è svolta un’esercitazione provinciale promossa dal Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile di Alessandria OdV.

La manifestazione, cui sono stati invitate le massime le massime istituzioni territoriali, ha visto durante tutta la giornata l’attività prevista sotto la guida di Pietro Sonzogno, coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Novi, ha impegnato 150 volontari in manovre addestrative di logistica idraulica con il posizionamento di barriere anti-inondazione perimetrali e il collaudo del modulo telecomunicazioni in emergenza via radio, simulando un blackout totale.

Il Gruppo ACOS, sensibilizzato sul tema, ha messo a disposizione l’area, confermando la propria vicinanza alla Protezione Civile e al sistema di prevenzione e gestione delle emergenze, per costruire una rete sempre più pronta, coordinata ed efficace a servizio dei cittadini.